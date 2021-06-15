«Вот что должен делать лидер». Уткин поставил капитана сборной Украины в пример Дзюбе

Известный блогер Василий Уткин сравнил выступление капитанов сборных Украины и России в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2020. Украинцы уступили Нидерландам (2:3), а россияне разгромно проиграли Бельгии (0:3).
«Кто-то скажет, что Украина, отыгравшись, забила без моментов. И вы будете правы! Но Украина забила первый гол, потому что её лидер и капитан Андрей Ярмоленко решил взять игру на себя. И идеальный удар нанёс, находясь в очень неочевидной для атаки ворот ситуации. Вот то, что должен делать лидер.
Что делает лидер сборной России Дзюба? Он говорит: у нас не получается доставлять мяч, впереди только мы с Головиным, не получается то, не получается сё. То есть завуалированно упрекает в недоделках своих партнёров. А лидер берёт и делает. Дзюба так и не нанёс ни одного удара в матче с Бельгией. Как к этому относиться? Ну явно не так, как к тому, что сделал Ярмоленко, в нужный момент взяв ответственность на себя и вернув сборную Украины в игру», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.
- 15 июня 2021
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