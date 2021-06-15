Фернанду Сантуш: для победы над Венгрией мы должны показать свой лучший футбол

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш оценил силу сворной Венгрии, с которой португальцам предстоит сыграть в первом матче на чемпионате Европы-2020.
«По тем матчам сборной Венгрии, что я видел, мы должны показать свой лучший футбол, чтобы победить. Я ожидаю, что эта команда будет играть без страха. Не думаю, что они будут играть на контратаках. Надеюсь, что они будут играть по всему полю, строя свои атаки от ворот.
Почему я вызвал Диогу Далота, игравшего в финале молодежного Евро чуть более недели назад, на замену Жоау Канселу? Далот лишь недавно перестал играть. У него была необходимая игровая практика, чтобы, если понадобится, выйти на поле здесь», — приводит слова Сантуша официальный сайт УЕФА.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи проходят с 11 июня по 11 июля в 11 городах по всей Европе. Сборная Португалии на групповом этапе Евро-2020 сыграет с национальными командами Германии, Венгрии и Франции.
Матч Венгрия — Португалия состоится сегодня, 15 июня, в Будапеште (Венгрия) и начнётся в 19:00 мск.
- 15 июня 2021
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