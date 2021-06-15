Венгрия — Португалия: онлайн-трансляция матча чемпионата Европы начнётся в 19:00

Сегодня, 15 июня, состоится матч сборных Венгрии и Португалии. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Турции во главе с Джюнейтом Чакыром. Помогать ему будут ассистенты Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный рефери — швейцарец Сандро Шерер.



Напомним, в группе F, помимо венгров и португальцев, выступают национальные команды Франции и Германии.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.