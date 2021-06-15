Деян Ловрен подколол Мохамеда Салаха

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен поздравил с днём рождения своего друга и бывшего одноклубника, нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.



В своём посте футболист санкт-петербургского клуба не упустил возможности подколоть египтянина, напомнив, что тот выглядит старше него, хотя при этом младше на три года. Салаху сегодня, 15 июня, исполняется 29 лет, а Ловрену 5 июля отметит 32-летие.



«Поздравляю с днём рождения своего брата, который выглядит старше меня. Да благословит и защитит тебя бог», — написал Ловрен в своём «твиттере».



Ловрен и Салах вместе выступали за «Ливерпуль» с 2017 по 2020 год. Прошлым летом хорват перебрался в «Зенит». Сумма трансфера составила € 12 млн.

Видео гола Салаха в ворота «Манчестер Юнайтед»: