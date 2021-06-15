Деян Ловрен подколол Мохамеда Салаха
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Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен поздравил с днём рождения своего друга и бывшего одноклубника, нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.
В своём посте футболист санкт-петербургского клуба не упустил возможности подколоть египтянина, напомнив, что тот выглядит старше него, хотя при этом младше на три года. Салаху сегодня, 15 июня, исполняется 29 лет, а Ловрену 5 июля отметит 32-летие.
«Поздравляю с днём рождения своего брата, который выглядит старше меня. Да благословит и защитит тебя бог», — написал Ловрен в своём «твиттере».
Ловрен и Салах вместе выступали за «Ливерпуль» с 2017 по 2020 год. Прошлым летом хорват перебрался в «Зенит». Сумма трансфера составила € 12 млн.
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Видео гола Салаха в ворота «Манчестер Юнайтед»:
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