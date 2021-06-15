«Почувствуйте разницу». Украинцы поражены поддержкой россиян на Евро-2020

Взаимоотношения россиян и украинцев сейчас можно рассматривать как отдельный инфоповод новостной повестки дня. Резонанс в Сети вызвал видеоролик «Чемпионата», на котором российские болельщики при просмотре матча Нидерланды – Украина (3:2) радуются голу украинцев.

Реакция на данный ролик в социальных сетях и СМИ не заставила себя долго ждать.

«Вот так радовались россияне второму голу нашей сборной голландцам. Спорт всё равно победит политику!» — написал украинский телеведущий Дмитрий Спивак.

— написал украинский телеведущий Дмитрий Спивак. «Почувствуйте разницу», — один из самых часто встречающихся комментариев в социальных сетях.

— один из самых часто встречающихся комментариев в социальных сетях. «Потому что русские и украинцы — братишки, кто бы что ни говорил», — написал пользователь с никнеймом Дизайнер Павленко

— написал пользователь с никнеймом Дизайнер Павленко «Нет плохой нации, есть плохие люди. Как по мне, радоваться за успехи стран СНГ – правильно. А не просто гнобить друг друга» , — написал пользователь Ilya Prostoy.

, — написал пользователь Ilya Prostoy. «Красавцы, уважение им! Украина, Россия, Беларусь – братья. Именно народ! Не политики или олигархи» , — написал пользователь Semen Popkov.

, — написал пользователь Semen Popkov. «Это реальное отношение русских к Украине, а не то, что на телевидении показывают» , — написал пользователь Никита Ковалёв.

, — написал пользователь Никита Ковалёв. «Честно говоря, мне сложно болеть против людей с фамилиями Зинченко, Ярмоленко, Малиновский, Макаренко, Сидорчук и т.д., чтобы там не придумали политики», — написал пользователь с никнеймом hamster1979.

Однако не все разделили столь положительный настрой после просмотра данного ролика.

«До чего, конечно, русский народ деградировал, что радость за гол Украины – это что-то экстраординарное», — написал пользователь с никнеймом Подозрительный самолёт.

— написал пользователь с никнеймом Подозрительный самолёт. «Увы, празднующих там не так уж и много» , — написал пользователь Артём Должен.

, — написал пользователь Артём Должен. «Я снова убедился, что жители России абсолютно не понимают ни свою вину, ни вину государства, и нужно максимально строить от вас забор» , — написал пользователь Sasha Demidov.

, — написал пользователь Sasha Demidov. «Это радовались те, кто ставку ставил», — написал пользователь Арсен Аваков.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором украинские болельщики болеют против сборной России в матче с Бельгией. Более того, на Украине проводились акции, по типу «Наш бар подарит всем по бесплатному бокалу пива за каждый гол Бельгии в ворота России».