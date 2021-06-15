Саутгейт рассказал о реакции Санчо и Чилуэлла на отсутствие в заявке на матч с Хорватией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о реакции полузащитника Джейдона Санчо и защитника Бенджамина Чилуэлла на непопадание в заявку на матч чемпионата Европы-2020 с Хорватией (1:0).



«Проблем не было. Оба футболиста максимально профессионально отнеслись к такому выбору. Они проявили большое уважение к команде. Точно так же отреагировали прекрасные игроки, которые были на скамейке запасных, но не вышли на поле.



Мы знаем, что в отношениях внутри коллектива всё должно быть хорошо. Это необходимо для успеха», – приводит слова Саутгейта The Guardian.



Второй матч англичан на Евро-2020 пройдёт 18 июня. Соперником подопечных Гарета Саутгейта станет сборная Шотландии, проигравшая свой первый матч на турнире Чехии (0:2).