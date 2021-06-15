Саутгейт рассказал о реакции Санчо и Чилуэлла на отсутствие в заявке на матч с Хорватией
Поделиться
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о реакции полузащитника Джейдона Санчо и защитника Бенджамина Чилуэлла на непопадание в заявку на матч чемпионата Европы-2020 с Хорватией (1:0).
«Проблем не было. Оба футболиста максимально профессионально отнеслись к такому выбору. Они проявили большое уважение к команде. Точно так же отреагировали прекрасные игроки, которые были на скамейке запасных, но не вышли на поле.
Мы знаем, что в отношениях внутри коллектива всё должно быть хорошо. Это необходимо для успеха», – приводит слова Саутгейта The Guardian.
Второй матч англичан на Евро-2020 пройдёт 18 июня. Соперником подопечных Гарета Саутгейта станет сборная Шотландии, проигравшая свой первый матч на турнире Чехии (0:2).
Комментарии
Рекомендуем вам
- 15 июня 2021
-
13:06
-
13:00
-
12:59
-
12:55
-
12:53
-
12:52
-
12:38
-
12:37
-
12:28
-
12:19
-
12:05
-
12:00
-
12:00
-
11:57
-
11:56
-
11:36
-
11:31
-
11:25
-
11:20
-
11:04
-
10:41
-
10:35
-
10:21
-
10:19
-
10:14
-
10:05
-
10:00
-
09:44
-
09:32
-
09:18
-
09:08
-
09:00
-
08:47
-
08:42
-
08:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам