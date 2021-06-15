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Саутгейт рассказал о реакции Санчо и Чилуэлла на отсутствие в заявке на матч с Хорватией

Саутгейт рассказал о реакции Санчо и Чилуэлла на отсутствие в заявке на матч с Хорватией
Никита Сербаков
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о реакции полузащитника Джейдона Санчо и защитника Бенджамина Чилуэлла на непопадание в заявку на матч чемпионата Европы-2020 с Хорватией (1:0).

«Проблем не было. Оба футболиста максимально профессионально отнеслись к такому выбору. Они проявили большое уважение к команде. Точно так же отреагировали прекрасные игроки, которые были на скамейке запасных, но не вышли на поле.

Мы знаем, что в отношениях внутри коллектива всё должно быть хорошо. Это необходимо для успеха», – приводит слова Саутгейта The Guardian.

Второй матч англичан на Евро-2020 пройдёт 18 июня. Соперником подопечных Гарета Саутгейта станет сборная Шотландии, проигравшая свой первый матч на турнире Чехии (0:2).

Кажется, Англия переоценила Хорватию. Отсюда странный состав, но всё обошлось Кажется, Англия переоценила Хорватию. Отсюда странный состав, но всё обошлось
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