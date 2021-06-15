Защитник «Спартака» Жиго может перейти в «Ренн» за € 11 млн

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго может сменить клубную прописку в летнее межсезонье. В услугах 27-летнего футболиста заинтересован французский «Ренн», информирует But Football Club.

Согласно сведениям источника, «Ренн» оценивает Жиго в € 11 млн. Самуэль является для французского клуба вторым приоритетом после защитника «Ленса» Лоика Баде.

Жиго защищает цвета «Спартака» с 2018 года, а до этого выступал за «Гент» и другие клубы из Бельгии и Франции. В завершившемся сезоне он провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил три гола и получил шесть жёлтых карточек. «Спартак», набрав 57 очков, финишировал вторым в турнирной таблице чемпионата России, уступив лишь «Зениту» (65). Благодаря этому красно-белые выступят в квалификации Лиги чемпионов.

Ранее в России начались разговоры о возможной натурализации Жиго, чтобы футболист мог выступать за футбольную сборную страны.