Финские болельщики столкнулись с проблемами при въезде в Россию

Первый автобус Ассоциации болельщиков сборной Финляндии (SMJK) вчера, 14 июня, прибыл в Санкт-Петербург, сообщает финское издание Ilta-Sanomat.



«Я помню эту поездку с точностью до минуты, особенно пограничный контроль, потому что затем на мой телефон пришло сообщение о том, что вы прибыли в Россию. Мы не смогли вовремя добраться до своего отеля в Санкт-Петербурге из-за тщательного пограничного контроля, который длился целых два с половиной часа. У каждого болельщика был взят тест на коронавирус. Тестирование проводил всего один работник погранслужбы РФ.



Двоих фанатов не пустили на территорию России из-за отсутствия проездных документов. У одного не было паспорта болельщика, а у другого была не та виза», — сказал Ааро Куйвалайнен, секретарь и сотрудник по связям с общественностью SMJK.



По сообщениям источника, сегодня, 15 июня, на пограничном посту ожидается полный хаос. Огромная колонна автобусов отправляется из Финляндии в Санкт Петербург.



«SMJK продала более 700 автобусных поездок. Каждый час отправляются автобусы в шахматном порядке. Но пока нет данных о том, будет ли усилен штат сотрудников Пограничной службы России на ближайшие два дня. Я немного беспокоюсь о том, как долго им придётся ждать на границе. И очень вероятно, что во вторник не все смогут пересечь границу. Я надеюсь, что наши болельщики внимательно прочитали правила въезда на территорию России, чтобы было как можно меньше случаев отказа от пересечения границы», — добавил Куйвалайнен.

История противостояний сборных России и Финляндии

Матч Финляндия — Россия состоится завтра, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. В 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия, в свою очередь, одолела Данию (1:0).