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Министр спорта России: ожидаем победы над Финляндией. Надеюсь, сборная оправдает доверие

Министр спорта России: ожидаем победы над Финляндией. Надеюсь, сборная оправдает доверие
Михаил Рождественский
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Министр спорта России Олег Матыцин поделился ожиданиями от следующего матча национальной команды на чемпионате Европы — 2020. Во 2-м туре группового этапа сборная сыграет с Финляндией.

«Ожидаем победы в матче с командой Финляндии. За счёт чего можем победить? Это вопросы к главному тренеру и спортсменам. За счёт большей мотивации и понимания, что эта игра является решающей. Надеюсь, наши спортсмены и тренеры оправдают доверие, которое оказано болельщиками всей страны», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Матч Финляндия — Россия пройдёт завтра, 16 июня, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах. Помимо Финляндии, соперниками России по группе B являются Дания и Бельгия, которой сборная проиграла в 1-м туре со счётом 0:3.

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