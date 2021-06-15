«Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Динамо» сделали запрос по защитнику «Галатасарая»

Защитник «Галатасарая» Маркан привлёк внимание сразу нескольких российских топ-клубов, сообщает Sabah.



По информации источника, в услугах 25-летнего футболиста заинтересованы «Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Динамо». Все четыре представителя Российской Премьер-Лиги направили запросы в «Галатасарай», чтобы выяснить цену на игрока, однако не получили ответа в связи с выборами президента клуба. Судьбу Маркана решит новое руководство.



Отмечается, что прежние боссы «Галатасарая», узнав об интересе к бразильцу, продлили с ним контракт, повысив зарплату в полтора раза. Предыдущее соглашение истекало летом 2022 года, а новое рассчитано до 2024-го.



Маркан защищает цвета «Галатасарая» с 2019 года, а до этого выступал в Португалии и на родине, в Бразилии. В минувшем сезоне игрок провёл 37 матчей в турецкой Суперлиге, получил 10 жёлтых и одну красную карточку.