Черкасов: «Зенит» не любят, потому что он сильный и у него сильный «папа»

Бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов высказался на тему стереотипа о нелюбви к санкт-петербургскому клубу со стороны россиян.

«Нелюбовь россиян к «Зениту»? Явление существует и вытекает из сути рода человеческого. Нелюбовь, потому что «Зенит» сильный. Потому что у него сильный папа. «Мы были бы не хуже, если бы нам дали столько денег», — вот еще фабула. Конечно, искрило бы меньше, будь «Зенит» на международной арене более состоятелен. Чтобы вернуть народную любовь, — а она была, пардон за нескромность, в наше время, когда команда начала потихонечку выплывать, — международных успехов очень не хватает. Зенитовская история, понятно, не спартаковская, но мы чувствовали рост симпатий, люди начинали болеть за «Зенит» не только в Питере.

Тогда еще отчасти сохранялся ленинградский флер, знаете, это когда мы с мамой в детстве ездили на машине на юг, и понимали, что москвичей там не любят, а к ленинградским номерам относятся на редкость позитивно. Но прошли годы, многое изменилось. Достижения быстро приедаются, если они не твои. Поэтому у «Зенита» два пути: и дальше терять народную любовь либо пересмотреть, переписать немножко свою миссию. Стать заметным в Европе, подобное многое сглаживает. Как ни относись к «Спартаку», — главный враг, антипод и тому подобное, — романцевские годы и победы над топ-клубами Европы остались в памяти, потому что в те моменты «Спартак» ассоциировался с Россией. Пока «Зенит» не осуществит такой прорыв, для чего надо переписать миссию, рейтинги не начнут расти, а внутренние успехи продолжат раздражать», — приводит слова Черкасова «Матч ТВ».