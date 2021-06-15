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Станислав Черчесов: даже не слышал, что фанаты свистели бельгийцам за колени

Станислав Черчесов: даже не слышал, что фанаты свистели бельгийцам за колени
Андрей Панков
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о свисте болельщиков в адрес футболистов Бельгии перед матчем 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 (0:3). Напомним, бельгийцы преклонили колено в поддержку движения Black Lives Matter.

«Я даже не слышал, что фанаты свистели бельгийцам за колени. У каждого свой выбор. Но этот вопрос не относится к самому матчу. Если есть вопрос по тактике, турниру… А здесь я могу только за себя отвечать, у всех свой выбор. Я не могу ничего никому советовать», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых Санкт-Петербург.

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