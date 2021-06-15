Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черчесов: эфир с Бузовой не смотрел

Черчесов: эфир с Бузовой не смотрел
Андрей Панков
Комментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что не смотрел скандальный эфир «Матч ТВ», в ходе которого ведущий Дмитрий Губерниев довёл до слёз певицу Ольгу Бузову.

«Телевизор я не смотрю, когда турнир идёт. Единственное, что я видел, — немецкое телевидение, где была студия, чтобы посмотреть со стороны на наших соперников, потому что они их обсуждали. Эфир с Бузовой я не смотрел. Рад, что за нас переживают. Но, естественно, красивых девушек в раздевалку мы пускать не будем. Потому что вот рядом сидит Джикия, который должен концентрироваться на игре, а не на красивых девушках. Болейте за нас. Критика была заслуженной. Она может быть заслуженной и после побед. Мы должны реваншироваться за поражение. Поэтому болейте за нас», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Завтра, 16 июня, сборная России сыграет с Финляндией во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2020. Матч пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск.

Календарь Евро-2020
«Вы для меня дно!» А чего, собственно, мы хотим от спортивного телевидения? «Вы для меня дно!» А чего, собственно, мы хотим от спортивного телевидения?
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021