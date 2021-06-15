Черчесов: эфир с Бузовой не смотрел

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что не смотрел скандальный эфир «Матч ТВ», в ходе которого ведущий Дмитрий Губерниев довёл до слёз певицу Ольгу Бузову.
«Телевизор я не смотрю, когда турнир идёт. Единственное, что я видел, — немецкое телевидение, где была студия, чтобы посмотреть со стороны на наших соперников, потому что они их обсуждали. Эфир с Бузовой я не смотрел. Рад, что за нас переживают. Но, естественно, красивых девушек в раздевалку мы пускать не будем. Потому что вот рядом сидит Джикия, который должен концентрироваться на игре, а не на красивых девушках. Болейте за нас. Критика была заслуженной. Она может быть заслуженной и после побед. Мы должны реваншироваться за поражение. Поэтому болейте за нас», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Завтра, 16 июня, сборная России сыграет с Финляндией во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2020. Матч пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск.
- 15 июня 2021
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