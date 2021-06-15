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Черчесов рассказал, что не сработало у сборной России в матче с Бельгией на Евро-2021

Черчесов рассказал, что не сработало у сборной России в матче с Бельгией на Евро-2020
Андрей Панков
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о поражении в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Бельгией (0:3).

«Стратегию вырабатываем, сегодня несколько вариантов наигрывали. Понятно, что с Бельгией не сработала связка Дзюба-Головин. Но это был тяжёлый соперник. Какие-то вещи не сработали, выбыло два игрока. Жирков и Кузяев должны были кое-что исполнять, но получили травму. Но я с вами согласен, что вещи у нас не получились. Чего здесь греха таить», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Завтра, 16 июня, сборная России сыграет с Финляндией во 2-м туре группового этапа Евро-2020. Матч пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск.

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