Станислав Черчесов: изначально знали, что Финляндия — непростой соперник

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о команде Финляндии, с которой его подопечным предстоит сыграть во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2020.
«У каждого свой характер, ситуации бывают разные. Есть матч с финнами. Есть чёткое понимание, что этот матч для нас многое решает, чтобы мы были в турнире. Мне от этого легче. Не в первый раз. Абсолютно спокойное, правильное и рабочее настроение. Мы всё понимаем.
Результат в первом туре удивил, но как отнеслись к игре финны — нет. Мы их изучали. Финляндия — крепкая команда, что они и продемонстрировали. Это непростой соперник. Мы изначально это знали.
Турнир идёт, а уже нескольких защитников недосчитались. Мы заранее всё просчитываем стратегически, но есть травмы, от которых никто не застрахован: Кудряшов и Самошников — до турнира, Джикия и Дивеев — на турнире. Мы стараемся наиграть несколько связей, чтобы Джикия на турнире первый раз с Дивеевым не играл. Поэтому стремимся нюансы на тренировках и матчах учитывать, чтобы думать наперёд», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч Финляндия — Россия пройдёт завтра, 16 июня, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.
- 15 июня 2021
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