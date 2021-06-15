Путин не собирается оценивать работу Черчесова во главе сборной России

Президент России Владимир Путин не собирается оценивать работу тренерского штаба футбольной сборной во главе со Станиславом Черчесовым, об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Президент не может и не должен оценивать работу главного тренера по футболу, это не прерогатива президента и тем более не прерогатива администрации президента.

Посетит ли Владимир Путин какие-то матчи Евро? Пока в графике президента посещения футбольных матчей нет», — приводит слова Пескова ТАСС.

Напомним, завтра, 16 июня, в Санкт-Петербурге состоится матч Финляндия — Россия. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. В 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия в свою очередь одолела Данию (1:0).