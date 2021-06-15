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Путин не собирается оценивать работу Черчесова во главе сборной России

Путин не собирается оценивать работу Черчесова во главе сборной России
Максим Хрущ
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Президент России Владимир Путин не собирается оценивать работу тренерского штаба футбольной сборной во главе со Станиславом Черчесовым, об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Президент не может и не должен оценивать работу главного тренера по футболу, это не прерогатива президента и тем более не прерогатива администрации президента.

Посетит ли Владимир Путин какие-то матчи Евро? Пока в графике президента посещения футбольных матчей нет», — приводит слова Пескова ТАСС.

Напомним, завтра, 16 июня, в Санкт-Петербурге состоится матч Финляндия — Россия. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. В 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия в свою очередь одолела Данию (1:0).

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