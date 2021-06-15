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В РПЛ рассказали о возможных изменениях в уже опубликованном календаре на будущий сезон

В РПЛ рассказали о возможных изменениях в уже опубликованном календаре на будущий сезон
Максим Пахомов
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Глава пресс-службы Российской Премьер-Лиги Дмитрий Зеленов рассказал о возможных изменениях в опубликованном календаре РПЛ на сезон-2021/2022.

«Точные даты на матчи с первого по шестой туры ожидаем примерно через неделю. Согласно регламенту, клубы, участвующие в еврокубках, имеют право выразить свои пожелания. Мы закладываем несколько дней на сбор этих пожеланий, после чего опубликуем точное расписание», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, сегодня Российская Премьер-Лига опубликовала календарь турнира на сезон-2021/2022. Сезон начнётся 23 июля, а завершится 21 мая. Команды уйдут на зимний перерыв 13 декабря, а весенняя часть турнира стартует 25 февраля 2022 года. Матчи между чемпионом России «Зенитом» и серебряным призёром «Спартаком» намечены на 12-й и 29-й туры.

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