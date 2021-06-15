В «Спартаке» отреагировали на календарь РПЛ сезона-2021/2022

В московском «Спартаке» оценили календарь Российской Премьер-Лиги на предстоящий сезон-2021/2022.



«Клуб удовлетворён проектом календаря, его сложно сделать идеальным, особенно когда команда стремится играть в нескольких турнирах одновременно. К этому нужно быть готовыми. Как сказал наш новый главный тренер (Руй Витория. — Прим. «Чемпионата»), приоритетной задачей является построение боеспособной команды, с которой все соперники будут считаться», — цитирует директора красно-белых по связям с общественностью Антона Фетисова ТАСС.



В прошлом сезоне «Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступив лишь санкт-петербургскому «Зениту», который стал чемпионом в третий раз подряд.

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