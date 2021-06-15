Аршавин: если бы Вовкин друг не был деревом, то он бы замкнул пас в матче с Испанией

Бывший полузащитник «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин иронично прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Испания – Швеция (0:0).
«Шведы в этом матче делали то, что они хотели. Могли забить. Если бы любимый друг Вовки Быстрова не был деревом, он бы замкнул пас.
Несмотря на то что у многих сводило ноги, а Люстиг получил травму, шведы, в принципе, достаточно уверенно отоборонялись против фаворита и завоевали заслуженное очко», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
На 61-й минуте матча с испанцами форвард сборной Швеции Александер Исак сделал передачу на дальнюю штангу, но бывший нападающий «Краснодара» Маркус Берг выполнил неудачный удар с близкого расстояния.
В прошлом году экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров несколько раз называл Берга деревом.
- 15 июня 2021
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