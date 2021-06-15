Новый квиз о футболе в дни Евро-2020. Приглашаем на игру в «Дом болельщика»

«Чемпионат» и Brainboy продолжают серию интеллектуальных игр о футболе. Новый квиз пройдёт в легендарном Hard Rock Cafe на Старом Арбате в Москве, который на время чемпионата Европы превратился в настоящий «Дом болельщика».
Проект «Чемпионат Brainboy» охватывает не только главные вехи в истории футбола, но и яркие события, личности, явления, известные каждому болельщику. В дни чемпионата Европы по футболу вас ждут вопросы о главном турнире Старого Света и не только. Если вы готовы проверить свои знания, то смело регистрируйтесь.
Уже вторая игра сезона пройдёт 22 июня в Москве в Hard Rock Cafe (м. Смоленская). Стартовый свисток — в 20:00. Квиз состоит из семи разноформатных раундов на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора. Оригинальные вопросы разного уровня сложности готовят опытные редакторы. Неизменным преимуществом, как всегда, станет ежедневное прочтение новостей и статей на «Чемпионате». В игре точно будут вопросы, посвящённые актуальной футбольной повестке. Победители, призёры и просто везунчики получат крутые подарки.
Собираем элиту футбольных знатоков! Подключайтесь!
- 15 июня 2021
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