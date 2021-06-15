Главный тренер сборной Дании: Эриксен смотрел последние 10 минут матча с Финляндией

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн рассказал, как на подготовке команды отражается ситуация с полузащитником Кристианом Эриксеном. Матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии был прерван из-за потери сознания Эриксеном, которого удалось спасти. Футболиста госпитализировали, впоследствии его состояние стабилизировалось. Встреча была возобновлена спустя 2 часа и завершилась победой финнов со счётом 1:0. Сегодня, 15 июня, Эриксен опубликовал пост в своём «инстаграме».
«То, что с Эриксеном всё хорошо, придаёт дам сил. Просто удивительно, что на фото он улыбается. Мы слышали, что он даже смотрел последние 10 минут нашего матча. Прогресс в его состоянии, его улыбка помогут нам сконцентрироваться на предстоящем матче. Для нас очень важно, что с Кристианом всё нормально. Теперь мы можем выдохнуть и двигаться дальше.
Я сосредоточен на том, чтобы помочь игрокам как можно лучше подготовиться к матчу с одной из сильнейших сборных мира. Вчера был хороший день, сегодня — ещё лучше», — приводит слова Юльманна BT.
17 июня сборная Дании сыграет в Копенгагене с командой Бельгии.
- 15 июня 2021
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