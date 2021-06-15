«Ливерпуль» получил разрешение на увеличение вместимости «Энфилда»

Домашний стадион «Ливерпуля» «Энфилд» ждёт очередная реконструкция.



«Как и ожидалось, комитет по планированию городского совета Ливерпуля сегодня дал разрешение на предложение о перестройке одной из трибун «Энфилда».



К стадиону добавится 7 тысяч дополнительных мест, и после этого вместимость «Энфилда» превысит 61 тысячу», – написал журналист The Athletic Джеймс Пирс на своей странице в «Твиттере»…

Фотографию можно увидеть на странице Джеймса Пирса в "Твиттере".

На данный момент «Энфилд» вмещает 54 074 зрителя, что делает его седьмым по вместительности стадионом Англии. Стадион является домашним для «Ливерпуля», который выступает на нём на протяжении всей своей истории (с 1892 года). С 1884 по 1891 год «Энфилд» был домашней площадкой «Эвертона» до переезда клуба на «Гудисон Парк» из-за споров об оплате аренды стадиона.



В конце марта 2021 года «Эвертон» получил разрешение на строительство нового стадиона в доке Брэмли-Мур. Вместимость новой арены «ирисок» должна составить 52 888 человек.