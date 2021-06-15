Скотт Паркер в ближайшее время покинет пост наставника «Фулхэма»

Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер может покинуть стан «дачников» в межсезонье.



Как сообщает Daily Mail, 40-летний англичанин перейдёт на аналогичную должность в «Борнмут». Боссы «вишен» считают Паркера наилучшим кандидатом на эту должность. В «Фулхэме» ожидают, что 40-летний англичанин покинет клуб в ближайшие дни.



По информации источника, вопрос соглашения с «Борнмутом» уже решён и сторонам осталось уладить некоторые формальности. В данный момент «вишни» ждут, когда Паркер оформит свой уход из лондонского клуба.



«Фулхэм» завершил сезон-2020/2021 на 18-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги и вылетел в Чемпионшип. «Борнмут» занял 6-е место в Чемпионшипе и попал в плей-офф за право выхода в АПЛ, но там уже в полуфинале уступил «Брентфорду» по сумме двух матчей (1:0, 1:3). В концовке сезона «вишнями» руководил Джонатан Вудгейт.

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