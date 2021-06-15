Скотт Паркер в ближайшее время покинет пост наставника «Фулхэма»

Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер может покинуть стан «дачников» в межсезонье.
Как сообщает Daily Mail, 40-летний англичанин перейдёт на аналогичную должность в «Борнмут». Боссы «вишен» считают Паркера наилучшим кандидатом на эту должность. В «Фулхэме» ожидают, что 40-летний англичанин покинет клуб в ближайшие дни.
По информации источника, вопрос соглашения с «Борнмутом» уже решён и сторонам осталось уладить некоторые формальности. В данный момент «вишни» ждут, когда Паркер оформит свой уход из лондонского клуба.
«Фулхэм» завершил сезон-2020/2021 на 18-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги и вылетел в Чемпионшип. «Борнмут» занял 6-е место в Чемпионшипе и попал в плей-офф за право выхода в АПЛ, но там уже в полуфинале уступил «Брентфорду» по сумме двух матчей (1:0, 1:3). В концовке сезона «вишнями» руководил Джонатан Вудгейт.
- 15 июня 2021
-
17:33
-
17:31
-
17:30
-
17:19
-
17:13
-
17:02
-
16:55
-
16:43
-
16:42
-
16:40
-
16:33
-
16:24
-
16:20
-
16:17
-
16:12
-
16:12
-
16:10
-
16:00
-
16:00
-
15:57
-
15:48
-
15:29
-
15:23
-
15:19
-
15:08
-
15:08
-
14:49
-
14:45
-
14:38
-
14:31
-
14:30
-
14:28
-
14:25
-
14:11
-
14:10