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Япония разгромила Киргизию в отборе ЧМ-2022. Их форвард оформил хет-трик за 6 минут

Япония разгромила Киргизию в отборе ЧМ-2022. Их форвард оформил хет-трик за 6 минут
Михаил Рождественский
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В 10-м туре азиатской квалификации чемпионата мира — 2022 сборная Японии принимала национальную команду Киргизии. Матч прошёл на стадионе «Суйта Сити Футбол» в городе Суйта и завершился со счётом 5:1.

Главным героем первого тайма стал нападающий хозяев Адо Онаиу, оформивший хет-трик всего за 6 минут. Сначала он реализовал пенальти на 27-й минуте, а затем забил по мячу на 31-й и 33-й минутах. Перед свистком на перерыв форвард гостей Мирлан Мурзаев сократил разрыв в счёте, точно пробив с 11-метровой отметки. Во втором тайме забивали только японцы — отличились защитник Со Сасаки (73-я минута) и полузащитник Такума Асано.

Япония, набрав 24 очка в восьми матчах, лидирует в группе F отбора ЧМ-2022 в Азии. Киргизия (10) располагается на третьей строчке.

Таблица групп отбора ЧМ-2022 в Азии
ЧМ-2022 - Азия. Группа F. 10-й тур
15 июня 2021, вторник. 13:25 МСК
Япония
Окончен
5 : 1
Киргизия
1:0 Онаиу – 27' (пен)   2:0 Онаиу – 31'   3:0 Онаиу – 33'   3:1 Мурзаев – 45+1' (пен)   4:1 Сасаки – 73'   5:1 Асано – 78'

В параллельном матче Таджикистан разгромил Мьянму. Встреча прошла на стадионе «Нагай» в городе Осака (Япония) и завершилась со счётом 4:0.

На 34-й минуте счёт открыл нападающий Комрон Турсунов. Во втором тайме по голу забили полузащитник Манучехр Джалилов (54-я минута), форвард Шериддин Бобоев (78-я минута) и хавбек Шахром Самиев (87-я минута).

ЧМ-2022 - Азия. Группа F. 10-й тур
15 июня 2021, вторник. 13:25 МСК
Таджикистан
Окончен
4 : 0
Мьянма
1:0 Турсунов – 34'   2:0 Джалилов – 54'   3:0 Бобоев – 78'   4:0 Самиев – 87'
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