Япония разгромила Киргизию в отборе ЧМ-2022. Их форвард оформил хет-трик за 6 минут

В 10-м туре азиатской квалификации чемпионата мира — 2022 сборная Японии принимала национальную команду Киргизии. Матч прошёл на стадионе «Суйта Сити Футбол» в городе Суйта и завершился со счётом 5:1.



Главным героем первого тайма стал нападающий хозяев Адо Онаиу, оформивший хет-трик всего за 6 минут. Сначала он реализовал пенальти на 27-й минуте, а затем забил по мячу на 31-й и 33-й минутах. Перед свистком на перерыв форвард гостей Мирлан Мурзаев сократил разрыв в счёте, точно пробив с 11-метровой отметки. Во втором тайме забивали только японцы — отличились защитник Со Сасаки (73-я минута) и полузащитник Такума Асано.



Япония, набрав 24 очка в восьми матчах, лидирует в группе F отбора ЧМ-2022 в Азии. Киргизия (10) располагается на третьей строчке.

В параллельном матче Таджикистан разгромил Мьянму. Встреча прошла на стадионе «Нагай» в городе Осака (Япония) и завершилась со счётом 4:0.



На 34-й минуте счёт открыл нападающий Комрон Турсунов. Во втором тайме по голу забили полузащитник Манучехр Джалилов (54-я минута), форвард Шериддин Бобоев (78-я минута) и хавбек Шахром Самиев (87-я минута).