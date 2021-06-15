ЦСКА и Дзагоев пока не договорились о новом контракте. Игроком интересуются за рубежом

Московский ЦСКА и полузащитник Алан Дзагоев ещё не договорились о пролонгации сотрудничества. Армейский клуб предлагает футболисту контакт с условиями хуже, чем были в прошлом сезоне. Алан на такой вариант пока не соглашается, информирует Eurostavka.
Несмотря на сложности в переговорах, ЦСКА остаётся приоритетным вариантом для Дзагоева. Однако к игроку проявляют интерес несколько клубов как в РПЛ, так и за рубежом. Руководство армейцев не намерено удерживать Алана при наличии конкретных предложений. Источники «Чемпионата» подтвердили эту информацию.
Дзагоев — воспитанник тольяттинской академии имени Коноплёва. Выступал за «Крылья Советов-СОК», после чего перешёл в ЦСКА, где играет с 2008 года. В минувшем сезоне футболист во всех турнирах провёл 21 матч, забил два гола и сделал три результативные передачи. Всего за московскую команду Алан провёл 375 матчей, забил 77 голов и отдал 90 голевых передач.
- 15 июня 2021
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