Форвард «Локомотива» перешёл в «Урал»

Нападающий «Локомотива» Михаил Агеев стал игроком екатеринбургского «Урала», сообщает пресс-служба уральского клуба.
«Приветствуем Михаила! 21-летний футболист Михаил Агеев заключил долгосрочный контракт с ФК «Урал». Нападающий перешёл в наш клуб из московского „Локомотива“, — сообщается на сайте „Урала“.
Агеев родился в городе Волжский. В 2013 году переехал в Москву, чтобы заниматься в академии «Локомотива». Позже оказался в «Динамо». В сезоне-2017/2018 и 2018/2019 играл в составе молодёжной команды «Динамо», где провёл 27 матчей и забил девять голов.
С 2019 года Агеев начал выступать за «Казанку». Всего за фарм-клуб «Локомотива» форвард сыграл 34 матча и забил 11 голов. Летом 2020 года Агеев стал попадать в заявку главной команды железнодорожников на матчи РПЛ. 11 августа он дебютировал за «Локомотив» в матче с «Рубином» (2:0), появившись на поле в конце встречи на замену Фёдору Смолову.
- 15 июня 2021
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