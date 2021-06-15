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Венгрия — Португалия: стартовые составы команд на матч Евро-2020

Венгрия — Португалия: стартовые составы команд на матч Евро-2020
Диана Валавичюте
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Стали известны стартовые составы сборных Венгрии и Португалии на матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Венгрии: Гулачи, Ботко, Орбан, О. Солои, Г. Ловренчич, Кляйнхайслер, А. Нодь, Шефер, Фиоло, А. Солои, Шоллои.

Сборная Португалии: Руй Патрисиу, Геррейру, Пепе, Рубен Диаш, Семеду, Бруну Фернандеш, В. Карвалью, Данилу, Бернарду Силва, Диогу Жота, Роналду.

Напомним, в группе F, помимо венгров и португальцев, выступают национальные команды Франции и Германии.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

Календарь Евро-2020
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