Салихова объяснила, почему назвала нормальным календарь «Спартака»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, объяснила свои слова про календарь Российской Премьер-Лиги на сезон-2021/2022.



«Видимо, нужны разъяснения, почему календарь «нормальный». Я прекрасно помню, что есть игры в еврокубках, а также игры сборной. На игроках, на медштабе будет больше нагрузки.



«Нормальный», потому что сейчас, помимо явного фаворита последних лет «Зенита», клубы идут очень плотно в турнирной таблице. ЦСКА, « Локомотив», «Динамо», «Сочи», « Рубин» претендуют на место в тройке. Без боя не сдастся «Ростов», а как «Спартак» может проиграть аутсайдеру. Прямые конкуренты не меняли тренеров, а значит, в новом сезоне будут выглядеть как минимум стабильнее, как максимум прибавят. Строится только «Краснодар».

Поэтому именно в этом сезоне было бы нереально составить легкий календарь. Но для одной команды всё-таки получилось», — написала Зарема в своём телеграм-канале.



В первых 10 турах следующего розыгрыша чемпионата России «Спартаку» предстоит сыграть с «Рубином», «Крыльями Советов», «Нижним Новгородом», «Уралом», «Арсеналом», «Сочи», «Химками», ЦСКА, «Уфой» и «Ахматом».