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Кварацхелия вошёл в список претендентов на награду Golden Boy

Кварацхелия вошёл в список претендентов на награду Golden Boy
Алексей Ласнов
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Итальянское издание Tuttosport опубликовало список из 100 претендентов на награду Golden Boy. В их число вошёл полузащитник «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия.

Кварацхелия стал единственным претендентом на приз, представляющим Российскую Премьер-Лигу.

Последними обладателями награды Golden Boy становились нападающий «Боруссии» Д Эрлинг Холанд (2020), форвард мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш (2019), защитник туринского «Ювентуса» Маттейс де Лигт (2018) и нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе (2017).

Ранее сообщалось об интересе к Кварацхелии со стороны многих европейских клубов. Среди них, помимо «Лидса», — «Ювентус», «Милан», «Аталанта», «Бавария» и «Аякс». В завершившемся розыгрыше Российской Премьер-Лиги 20-летний хавбек принял участие в 23 матчах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

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