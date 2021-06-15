Губерниев опроверг слухи об отстранении от эфиров «Матч ТВ» за скандал с Бузовой

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слухи об отстранении от эфиров «Матч ТВ» за скандал с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

«Еду на эфир! В 21 час и в 12 ночи на «Матч ТВ»! Не верьте слухам и сплетням! Работаю много, каждый день, завтра в 15:00 обсуждаем сборную России до, во время и после встречи с Финляндией!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее в Сети появился скриншот записи якобы из «инстаграма» Тины Канделаки с сообщением об отстранении Губерниева от эфира.

14 июня в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» Бузова и Губерниев устроили словесную перепалку, в результате которой девушка была доведена до слёз. Дмитрий извинился перед Бузовой после скандального телеэфира.