Губерниев опроверг слухи об отстранении от эфиров «Матч ТВ» за скандал с Бузовой
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Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слухи об отстранении от эфиров «Матч ТВ» за скандал с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.
«Еду на эфир! В 21 час и в 12 ночи на «Матч ТВ»! Не верьте слухам и сплетням! Работаю много, каждый день, завтра в 15:00 обсуждаем сборную России до, во время и после встречи с Финляндией!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Ранее в Сети появился скриншот записи якобы из «инстаграма» Тины Канделаки с сообщением об отстранении Губерниева от эфира.
14 июня в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» Бузова и Губерниев устроили словесную перепалку, в результате которой девушка была доведена до слёз. Дмитрий извинился перед Бузовой после скандального телеэфира.
Новость по темеБузова сделала заявление после громкого скандала с Губерниевым
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