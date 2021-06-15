Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионатов Европы, обогнав Платини

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол матче с Венгрией, реализовав пенальти.
Это 10-й гол Роналду на чемпионатах Европы. 35-летний португалец обогнал легендарного игрока сборной Франции Мишеля Платини в списке лучших бомбардиров чемпионатов Европы.
Лучшие бомбардиры чемпионатов Европы:
1. Криштиану Роналду (Португалия) — 10 голов
2. Мишель Платини (Франция) — 9
3. Алан Ширер (Англия) — 7
4-10: Златан Ибрагимович (Швеция), Тьерри Анри (Франция), Патрик Клюйверт (Нидерланды), Нуну Гомеш (Португалия), Руд ван Нистелрой (Нидерланды), Уэйн Руни (Англия), Антуан Гризманн (Франция) — по 6.
Отметим, Роналду станет первым футболистом в истории, сыгравшим на пяти чемпионатах Европы. Роналду дебютировал на Евро в 2004 году, и с тех пор не пропускает турнир.
- 15 июня 2021
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