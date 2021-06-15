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Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионатов Европы, обогнав Платини

Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионатов Европы, обогнав Платини
Алексей Ласнов
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол матче с Венгрией, реализовав пенальти.

Это 10-й гол Роналду на чемпионатах Европы. 35-летний португалец обогнал легендарного игрока сборной Франции Мишеля Платини в списке лучших бомбардиров чемпионатов Европы.

Лучшие бомбардиры чемпионатов Европы:

1. Криштиану Роналду (Португалия) — 10 голов

2. Мишель Платини (Франция) — 9

3. Алан Ширер (Англия) — 7

4-10: Златан Ибрагимович (Швеция), Тьерри Анри (Франция), Патрик Клюйверт (Нидерланды), Нуну Гомеш (Португалия), Руд ван Нистелрой (Нидерланды), Уэйн Руни (Англия), Антуан Гризманн (Франция) — по 6.

Отметим, Роналду станет первым футболистом в истории, сыгравшим на пяти чемпионатах Европы. Роналду дебютировал на Евро в 2004 году, и с тех пор не пропускает турнир.

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