Франция — Германия: стартовые составы команд на матч Евро-2020

Стали известны стартовые составы сборных Франции и Германии на матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Франции: Льорис, Павар, Кимпембе, Варан, Эрнандес, Рабьо, Погба, Канте, Гризманн, Мбаппе, Бензема.



Сборная Германии: Нойер, Рюдигер, Гинтер, Хуммельс, Госенс, Гюндоган, Гнабри, Кроос, Киммих, Хаверц, Мюллер.

Напомним, в группе F, помимо французов и немцев, выступают национальные команды Венгрии и Португалии.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.