Франция — Германия: стартовые составы команд на матч Евро-2020

Стали известны стартовые составы сборных Франции и Германии на матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная Франции: Льорис, Павар, Кимпембе, Варан, Эрнандес, Рабьо, Погба, Канте, Гризманн, Мбаппе, Бензема.
Сборная Германии: Нойер, Рюдигер, Гинтер, Хуммельс, Госенс, Гюндоган, Гнабри, Кроос, Киммих, Хаверц, Мюллер.
Напомним, в группе F, помимо французов и немцев, выступают национальные команды Венгрии и Португалии.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 15 июня 2021
-
22:12
-
22:11
-
22:02
-
21:53
-
21:36
-
21:30
-
21:28
-
21:24
-
21:00
-
20:52
-
20:50
-
20:49
-
20:36
-
20:25
-
20:20
-
20:06
-
19:53
-
19:38
-
19:26
-
19:05
-
19:00
-
19:00
-
18:55
-
18:54
-
18:36
-
18:35
-
18:20
-
18:12
-
18:09
-
17:59
-
17:33
-
17:31
-
17:30
-
17:19
-
17:13