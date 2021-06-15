Скончался заслуженный тренер РСФСР Александр Аверьянов
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Заслуженный тренер РСФСР по футболу Александр Аверьянов скончался в возрасте 72 лет, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС). Причины смерти специалиста не сообщаются.
«Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Николаевича Аверьянова», — говорится в сообщении.
Во время игровой карьеры Аверьянов провёл 178 матчей в высшей лиге чемпионата СССР и забил 25 голов. В составе юношеской сборной СССР Аверьянов становился победителем чемпионата Европы (1966, 1967). Позже Аверьянов начал тренерскую карьеру и работал в таких клубах, как самарские «Крылья Советов», ярославский «Шинник», элистинский «Уралан» и владикавказская «Алания».
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