Скончался заслуженный тренер РСФСР Александр Аверьянов

Заслуженный тренер РСФСР по футболу Александр Аверьянов скончался в возрасте 72 лет, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС). Причины смерти специалиста не сообщаются.



«Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Николаевича Аверьянова», — говорится в сообщении.



Во время игровой карьеры Аверьянов провёл 178 матчей в высшей лиге чемпионата СССР и забил 25 голов. В составе юношеской сборной СССР Аверьянов становился победителем чемпионата Европы (1966, 1967). Позже Аверьянов начал тренерскую карьеру и работал в таких клубах, как самарские «Крылья Советов», ярославский «Шинник», элистинский «Уралан» и владикавказская «Алания».