«Дим, без тебя было лучше». Аршавин пошутил о выходе Губерниева в эфир

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин пошутил о выходе Дмитрия Губерниева в телеэфир после скандала с Ольгой Бузовой.

Аршавин начал эфир после матча сборных Венгрии и Португалии в качестве ведущего, однако спустя несколько секунд в студии «Матч ТВ» появился Губерниев. «Дим, без тебя было лучше», — пошутил Аршавин. «Согласен, но придётся потерпеть», — парировал Губерниев.

Ранее в Сети появился скриншот записи якобы из «инстаграма» Тины Канделаки с сообщением об отстранении Губерниева от эфира. Комментатор опроверг эту информацию.



14 июня в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» Бузова и Губерниев устроили словесную перепалку, в результате которой девушка была доведена до слёз. Дмитрий извинился перед Бузовой после скандального телеэфира.