«Барселона» представила новую форму на сезон-2021/2022

«Барселона» на своём официальном сайте опубликовала фотографии нового домашнего комплекта игровой формы, в котором команда будет играть в сезоне-2021/2022.



Экипировка выполнена в традиционных для клуба синем и гранатовом цветах. Особенностью формы стал Георгиевский крест, помещённый на переднюю часть футболки. Техническим спонсором каталонцев является американская компания Nike.

Фото: официальный сайт «Барселоны»

Фото: официальный сайт «Барселоны»

По итогам сезона чемпионата Испании «Барселона» заняла третье место, набрав 79 очков. Чемпионом Испании стал мадридский «Атлетико». Клуб набрал 86 очков за 38 встреч. «Реал» стал вторым в таблице с 84 набранными очками.



В Лиге чемпионов каталонцы вылетели на стадии 1/8 финала, уступив в двухматчевом противостоянии «Пари Сен-Жермен».