Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА объявил об уходе Олича

ЦСКА объявил об уходе Олича
Алексей Ласнов
Комментарии

Московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил об уходе главного тренера Ивицы Олича.

«Сегодня ПФК ЦСКА и главный тренер команды Ивица Олич решили прекратить сотрудничество. Мы благодарны Ивице за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, Олич возглавил ЦСКА в марте этого года, сменив на посту главного тренера Виктора Гончаренко. Олич выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год.

При этом специалист вернулся в тренерский штаб сборной Хорватии на чемпионате Европы по футболу — 2020.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021