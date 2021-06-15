ЦСКА объявил об уходе Олича

Московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил об уходе главного тренера Ивицы Олича.

«Сегодня ПФК ЦСКА и главный тренер команды Ивица Олич решили прекратить сотрудничество. Мы благодарны Ивице за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, Олич возглавил ЦСКА в марте этого года, сменив на посту главного тренера Виктора Гончаренко. Олич выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год.

При этом специалист вернулся в тренерский штаб сборной Хорватии на чемпионате Европы по футболу — 2020.