ЦСКА объявил об уходе Олича
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Московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил об уходе главного тренера Ивицы Олича.
«Сегодня ПФК ЦСКА и главный тренер команды Ивица Олич решили прекратить сотрудничество. Мы благодарны Ивице за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Напомним, Олич возглавил ЦСКА в марте этого года, сменив на посту главного тренера Виктора Гончаренко. Олич выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год.
При этом специалист вернулся в тренерский штаб сборной Хорватии на чемпионате Европы по футболу — 2020.
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