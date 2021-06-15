Олич покинул ЦСКА из-за конфликта с руководством клуба

ЦСКА и наставник команды Ивица Олич прекратили сотрудничество из-за серьёзных разногласий тренера и руководства клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

У тренера испортились отношения с Романом Бабаевым. Когда Олич начинал работать с ЦСКА, клуб пообещал хорвату, что он будет работать со сборной Хорватии все три матча на Евро. Но потом позиция клуба поменялась.

«К тому же, Олич был недоволен, что ему не дали пригласить в штаб Рахимича. Понимания по селекции у тренера и руководства тоже не было», — сказал источник «Чемпионату».

Окончательно вопрос прекращения трудовых отношений решился на сегодняшней встрече. Юридически Олич ещё не расторг контракт.

Московский ЦСКА ранее на своём официальном сайте объявил об уходе Ивицы Олича. Хорват возглавил ЦСКА в марте этого года, сменив на посту главного тренера Виктора Гончаренко.