Криштиану Роналду прокомментировал победу сборной Португалии в матче с Венгрией

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Венгрией (3:0). Напомним, форвард оформил дубль в этой встрече.
«Самое главное было победить. Игра была тяжёлой, соперник очень хорошо оборонялся, но мы забили три гола, и я благодарен команде за то, что мне помогли забить два мяча и стать лучшим игроком матча. Было очень важно хорошо начать турнир, чтобы обрести уверенность. Теперь нужно продолжать в таком же духе и выигрывать следующий матч», — приводит слова Роналду пресс-служба УЕФА.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 15 июня 2021
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