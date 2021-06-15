Гришин: не думаю, что ЦСКА назначит Василия Березуцкого вместо Олича

Тренер «Казанки» Александр Гришин поделился мнением о возможном назначении Василия Березуцкого на пост главного тренера ЦСКА после ухода Ивицы Олича.



«Не думаю, что будет назначен Василий Березуцкий. Мое назначение? Да нет, это исключено.

Может, дело в том, что Олича не отпустили в сборную Хорватии. Но тогда надо было расставаться с ним раньше», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил об уходе Ивицы Олича. Его обязанности будет исполнять Василий Березуцкий. Под руководством хорватского тренера ЦСКА провёл девять матчей, из которых выиграл четыре, однажды сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Напомним, Олич возглавил ЦСКА в марте этого года, сменив на посту главного тренера Виктора Гончаренко.