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Рюдигер укусил Погба в матче Франция — Германия

Рюдигер укусил Погба в матче Франция — Германия
Алексей Ласнов
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Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер укусил полузащитника сборной Франции Поля Погба в конце первого тайма матча Евро.

Возможно, немецкий игрок сделал это в шутку. После укуса Рюдигер сзади приобнял Погба. Француз сигнализировал рефери о нарушении правил.

К перерыву счёт 1:0 в пользу французской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 20-й минуте встречи защитник сборной Германии Матс Хуммельс забил в свои ворота и открыл счёт в матче.

Напомним, в группе F, помимо французов и немцев, выступают национальные команды Венгрии и Португалии.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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