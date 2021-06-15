Криштиану Роналду побил рекорд Андрея Шевченко

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Венгрии встречалась с национальной командой Португалии. Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась победой португальской команды со счётом 3:0.



Дубль в этой встрече оформил нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Португалец сделал это в возрасте 36 лет и 130 дней. Таким образом, форвард стал самым возрастным футболистом, которому удалось оформить дубль в матче финальной стадии чемпионата Европы. Ранее рекорд принадлежал нынешнему главного тренеру сборной Украины Андрею Шевченко, который забил два гола в ворота шведской национальной команды на Евро в возрасте 35 лет и 256 дней.



Напомним, Роналду также стал первым футболистом в истории, сыгравшим на пяти чемпионатах Европы. Роналду дебютировал на Евро в 2004 году, и с тех пор не пропускает турнир.