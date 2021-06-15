Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» ведёт переговоры с тренером сборной Швейцарии

«Зенит» ведёт переговоры с тренером сборной Швейцарии
Алексей Ласнов
Комментарии

«Зенит» ведёт переговоры с главным тренером сборной Швейцарии Владимиром Петковичем, сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».

Петкович может сменить Сергея Семака после чемпионата Европы.

Ранее в швейцарских СМИ появилась информация, что новым главным тренером «Зенита» может стать Петкович. Его контракт со сборной Швейцарии заканчивается летом 2022 года, а сам специалист знает русский язык.

Сам Петкович прокомментировал эту информацию в шутливом тоне. «Да, я тоже слышал об этой новости. Знаете, мне кажется, кто-то очень хочет стать моим менеджером. Если я получу подобное предложение, то сразу позвоню вам. Какую комиссию вы хотите получить?» — сказал он.

Сборная Швейцарии играет на чемпионате Европы — 2020 в одной группе со сборными Уэльса, Италии и Турции.

Новость по теме
Петкович — журналисту: если я получу предложение от «Зенита», то сразу позвоню вам
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021