«Зенит» ведёт переговоры с тренером сборной Швейцарии

«Зенит» ведёт переговоры с главным тренером сборной Швейцарии Владимиром Петковичем, сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».

Петкович может сменить Сергея Семака после чемпионата Европы.

Ранее в швейцарских СМИ появилась информация, что новым главным тренером «Зенита» может стать Петкович. Его контракт со сборной Швейцарии заканчивается летом 2022 года, а сам специалист знает русский язык.

Сам Петкович прокомментировал эту информацию в шутливом тоне. «Да, я тоже слышал об этой новости. Знаете, мне кажется, кто-то очень хочет стать моим менеджером. Если я получу подобное предложение, то сразу позвоню вам. Какую комиссию вы хотите получить?» — сказал он.



Сборная Швейцарии играет на чемпионате Европы — 2020 в одной группе со сборными Уэльса, Италии и Турции.