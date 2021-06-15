«Зенит» ведёт переговоры с тренером сборной Швейцарии

«Зенит» ведёт переговоры с главным тренером сборной Швейцарии Владимиром Петковичем, сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».
Петкович может сменить Сергея Семака после чемпионата Европы.
Ранее в швейцарских СМИ появилась информация, что новым главным тренером «Зенита» может стать Петкович. Его контракт со сборной Швейцарии заканчивается летом 2022 года, а сам специалист знает русский язык.
Сам Петкович прокомментировал эту информацию в шутливом тоне. «Да, я тоже слышал об этой новости. Знаете, мне кажется, кто-то очень хочет стать моим менеджером. Если я получу подобное предложение, то сразу позвоню вам. Какую комиссию вы хотите получить?» — сказал он.
Сборная Швейцарии играет на чемпионате Европы — 2020 в одной группе со сборными Уэльса, Италии и Турции.
- 15 июня 2021
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