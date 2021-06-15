«Спасибо за сезон, легенда». «Спартак» отреагировал на увольнение Олича

Пресс-служба «Спартака» в «Твиттере» прокомментировала уход главного тренера ЦСКА Ивицы Олича.

«Не представляем наши дерби без Ивицы Олича. Спасибо за сезон, легенда», — говорится в сообщении. Также красно-белые опубликовали видео с фрагментом матча «Спартак» — ЦСКА (1:0).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил об уходе Ивицы Олича. Его обязанности будет исполнять Василий Березуцкий. Под руководством хорватского тренера ЦСКА провёл девять матчей, из которых выиграл четыре, однажды сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Напомним, Олич возглавил ЦСКА в марте этого года, сменив на посту главного тренера Виктора Гончаренко.