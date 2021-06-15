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Сборная Франции обыграла Германию в матче группового этапа Евро-2020

Сборная Франции обыграла Германию в матче группового этапа Евро-2020
Диана Валавичюте
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В матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Франции встречалась с национальной командой Германии. Игра прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой французской команды со счётом 1:0.

На 20-й минуте встречи единственный гол забил защитник сборной Германии Матс Хуммельс, отправивший мяч в ворота своей команды.

Сборная Франции набрала 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы F. Германия (0) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе являются сборные Португалии (3) и Венгрии (0).

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа F. 1-й тур
15 июня 2021, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 0
Германия
1:0 Хуммельс – 20' (автогол)
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