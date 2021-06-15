Сборная Франции обыграла Германию в матче группового этапа Евро-2020

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Франции встречалась с национальной командой Германии. Игра прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой французской команды со счётом 1:0.
На 20-й минуте встречи единственный гол забил защитник сборной Германии Матс Хуммельс, отправивший мяч в ворота своей команды.
Сборная Франции набрала 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы F. Германия (0) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе являются сборные Португалии (3) и Венгрии (0).
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 16 июня 2021
-
00:59
-
00:45
-
00:39
-
00:23
-
00:21
-
00:12
- 15 июня 2021
-
23:55
-
23:40
-
23:34
-
23:30
-
23:13
-
23:10
-
23:00
-
22:59
-
22:57
-
22:46
-
22:44
-
22:37
-
22:34
-
22:28
-
22:21
-
22:12
-
22:11
-
22:02
-
21:53
-
21:36
-
21:30
-
21:28
-
21:24
-
21:00
-
20:52
-
20:50
-
20:49
-
20:36
-
20:25