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Губерниев — сборной России: ребятушки, Станислава сыны! Сыграйте как можете

Губерниев — сборной России: ребятушки, Станислава сыны! Сыграйте как можете
Алексей Ласнов
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Комментатор Дмитрий Губерниев накануне матча сборных России и Финляндии обратился к футболистам национальной команды.

«Обращение к футболистам сборной России! Есть магия крупных турниров. Мы ребята ответственные! Поэтому взваливаем на себя всё. В основном то, что не надо. Игроки начинают переживать, дергаться, упрощать игру. Хотя куда уж проще?! Ту же сборную Финляндии дома в том же отборочном цикле мы бы и не заметили! Но тут-то мы выйдем с чугунной мотивацией в ногах и с рюкзаком многотонных «надо»!

Ребятушки! Станислава сыны! Сыграйте как можете. И не читайте до обеда газет — только мою тележеньку, а после обеда уже игра! Вперёд, Россия!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Сборная России сыграет с Финляндией сегодня, 16 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Календарь сборной России на Евро
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