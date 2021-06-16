Сборная Германии впервые в истории проиграла в стартовом матче на чемпионате Европы

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Франции встречалась с национальной командой Германии. Игра прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой французской команды со счётом 1:0.



Таким образом, сборная Германии впервые потерпела поражение в стартовом матче финального турнира чемпионата Европы. Ранее немецкая команда выиграла семь стартовых встреч Евро и ещё в пяти сыграла вничью. Примечательно, что единственной сборной, ставшей чемпионом Европы после поражения в первом матче турнира, была национальная команда Нидерландов. Это произошло в 1988 году.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.