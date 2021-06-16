Результаты матчей 5-го игрового дня и турнирная таблица чемпионата Европы

Завершился пятый игровой день чемпионата Европы по футболу. 15 июня в группе F было проведено два матча 1-го тура группового этапа континентального первенства.

В первом матче дня сборная Венгрии в Будапеште сыграла со сборной Португалии. Матч завершился со счётом 3:0. Нападающий португальской команды Криштиану Роналду оформил дубль, ещё один гол забил Рафаэль Геррейро.

В другом матче сборная Франции встречалась с национальной командой Германии. Игра прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой французской команды со счётом 1:0. На 20-й минуте встречи единственный гол забил защитник сборной Германии Матс Хуммельс, отправивший мяч в ворота своей команды.

Сборная Португалии набрала 3 очка и занимает первое место в турнирной таблице группы F. Сборная Франции (3) занимает 2-е место. Германия (0) — на 3-м месте, Венгрия (0) — на четвёртом.