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Погба и Рюдигер обнялись после матча Франция — Германия

Погба и Рюдигер обнялись после матча Франция — Германия
Алексей Ласнов
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Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер и полузащитник сборной Франции Поль Погба обнялись после окончания матча 1-го тура Евро. Перед этим футболисты обменялись несколькими словами.

Напомним, Рюдигер укусил Погба в спину в конце первого тайма матча Евро. После укуса немецкий игрок сзади приобнял Погба. Француз сигнализировал рефери о нарушении правил.

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Франции встречалась с национальной командой Германии. Игра прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой французской команды со счётом 1:0. На 20-й минуте встречи единственный гол забил защитник сборной Германии Матс Хуммельс, отправивший мяч в ворота своей команды.

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