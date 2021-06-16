«Испытал настоящий шок». Павар – о столкновении с Госенсом в матче Франция – Германия

25-летний защитник сборной Франции Бенжамен Павар рассказал о неудачном столкновении с крайним игроком обороны сборной Германии Робином Госенсом, а также прокомментировал результат встречи (1:0).



«Столкновение с Госенсом? Да, я испытал настоящий шок. Я был немного нокаутирован на 10-15 секунд.



В целом, это была хорошая встреча со сборной Германии, которая владела мячом, но тем не менее, нам удалось продемонстрировать хорошую игру в обороне и нападении, чувствовалось единство в нашем коллективе. Мы чувствуем себя хорошо. Физически мы обретём ещё больше сил. Это сулит хорошие перспективы на будущее.



Это более чем позитивная игра. Да, конечно же, это особенная победа над немцами. Мы знали, что эта первая игра была важной. Теперь мы быстро восстановимся, потому что второй матч состоится уже очень скоро в Венгрии», — цитирует Павара Goal.

Сборная Франции набрала 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы F. Германия (0) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе являются сборные Португалии (3) и Венгрии (0).

