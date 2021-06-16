Кин и Виейра высказались об укусе Погба Рюдигером в матче Франция – Германия

Известные в прошлом футболисты Рой Кин и Патрик Виейра, работающие экспертами на чемпионате Европы – 2020 на британском телевидении, высказали мнение об эпизоде матча Франция – Германия (1:0), в котором защитник немецкой сборной Антонио Рюдигер попытался укусить полузащитника французов Поля Погба.



«Я думаю, это было больше похоже на клёв, а не на укус. Глупый поступок», — прокомментировал инцидент Рой Кин, слова которого приводит Evening Standard.



Патрик Виейра добавил: «По реакции Погба, мы видим, что он почувствовал, что его укусили. Я не понимаю, что пытался сделать Рюдигер».



Напомним, что сборная Франции набрала 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы F. Германия (0) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе являются сборные Португалии (3) и Венгрии (0).

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