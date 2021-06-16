Кин и Виейра высказались об укусе Погба Рюдигером в матче Франция – Германия

Известные в прошлом футболисты Рой Кин и Патрик Виейра, работающие экспертами на чемпионате Европы – 2020 на британском телевидении, высказали мнение об эпизоде матча Франция – Германия (1:0), в котором защитник немецкой сборной Антонио Рюдигер попытался укусить полузащитника французов Поля Погба.
«Я думаю, это было больше похоже на клёв, а не на укус. Глупый поступок», — прокомментировал инцидент Рой Кин, слова которого приводит Evening Standard.
Патрик Виейра добавил: «По реакции Погба, мы видим, что он почувствовал, что его укусили. Я не понимаю, что пытался сделать Рюдигер».
Напомним, что сборная Франции набрала 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы F. Германия (0) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе являются сборные Португалии (3) и Венгрии (0).
- 16 июня 2021
-
02:28
-
02:10
-
01:57
-
01:45
-
01:26
-
00:59
-
00:45
-
00:39
-
00:23
-
00:21
-
00:12
- 15 июня 2021
-
23:55
-
23:40
-
23:34
-
23:30
-
23:13
-
23:10
-
23:00
-
22:59
-
22:57
-
22:46
-
22:44
-
22:37
-
22:34
-
22:28
-
22:21
-
22:12
-
22:11
-
22:02
-
21:53
-
21:36
-
21:30
-
21:28
-
21:24
-
21:00